  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi TCMB Başkanlığına Şahap Kavcıoğlu atandı
Ekonomi

TCMB Başkanlığına Şahap Kavcıoğlu atandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal’ın görevine son verildi ve yerine Şahap Kavcıoğlu getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-21 14:41:00 -
TCMB Başkanlığına Şahap Kavcıoğlu atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Ağbal, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35’inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2’inci maddesi kapsamında görevden alındı. Ağbal’ın yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu getirildi. Türkiye Halk Bankası AŞ’de çeşitli görevlerde bulunan Kavcıoğlu, 26. dönem Bayburt milletvekili olarak da görev yaptı.

Ağbal'dan teşekkür mesajı

Öte yandan TCMB eski başkanı Naci Ağbal, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti. Ağbal, Twitter hesabından paylaştığı tweette şunları kaydetti: “Sayın Cumhurbaşkanımıza Merkez Bankası Başkanlığı dahil bugüne kadar uygun görerek atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim. Bugün itibarıyla görevden alınmam nedeniyle de şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim hepimizin hakkında hayırlısını nasip eylesin.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dizi ne zaman başlayacak? Kenan İmirzalıoğlu'dan Kurtlar Vadisi Kaos açıklaması
Medya

Dizi ne zaman başlayacak? Kenan İmirzalıoğlu'dan Kurtlar Vadisi Kaos açıklaması

Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, Kardeşlerim isimli ATV dizisi Cumartesi ekranına gelince, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına bir süreliğine ved..
Ayasofya Baş İmamı Prof. Boynukalın'ı hedef almak istedi: Özlem Gürses yine rezil oldu!
Medya

Ayasofya Baş İmamı Prof. Boynukalın'ı hedef almak istedi: Özlem Gürses yine rezil oldu!

Ayasofya Camisi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ı hedef almak isteyen Halk Tv Sunucusu Özlem Gürses, kendisini rezil etti.
Doğu Perinçek, İstanbul Sözleşmesi'nin feshini değerlendirdi
Siyaset

Doğu Perinçek, İstanbul Sözleşmesi'nin feshini değerlendirdi

Ulusal Kanal Ana Haber Bülteni'ne katılan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek İstanbul Sözleşmesi'nin feshini değerlendirdi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay