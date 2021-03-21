TCMB Başkanlığına Şahap Kavcıoğlu atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Ağbal, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35’inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2’inci maddesi kapsamında görevden alındı. Ağbal’ın yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu getirildi. Türkiye Halk Bankası AŞ’de çeşitli görevlerde bulunan Kavcıoğlu, 26. dönem Bayburt milletvekili olarak da görev yaptı.

Ağbal'dan teşekkür mesajı

Öte yandan TCMB eski başkanı Naci Ağbal, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti. Ağbal, Twitter hesabından paylaştığı tweette şunları kaydetti: “Sayın Cumhurbaşkanımıza Merkez Bankası Başkanlığı dahil bugüne kadar uygun görerek atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim. Bugün itibarıyla görevden alınmam nedeniyle de şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim hepimizin hakkında hayırlısını nasip eylesin.”