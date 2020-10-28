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Ekonomi TCMB Başkanı Uysal: "Merkez Bankası olarak döviz kurunun reel ya da nominal seviyesiyle ilgili bir hedefimiz yok, aşırı volatilite hassasiyetimiz var"
Ekonomi

TCMB Başkanı Uysal: "Merkez Bankası olarak döviz kurunun reel ya da nominal seviyesiyle ilgili bir hedefimiz yok, aşırı volatilite hassasiyetimiz var"

Yeniakit Publisher
2020-10-28 11:08:06 -
TCMB Başkanı Uysal: "Merkez Bankası olarak döviz kurunun reel ya da nominal seviyesiyle ilgili bir hedefimiz yok, aşırı volatilite hassasiyetimiz var"
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