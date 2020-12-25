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Ekonomi TCMB Başkanı Ağbal: "Merkez bankaları, toplumsal refah artışına en büyük katkıyı fiyat istikrarını sağlayarak yaparlar."
Ekonomi

TCMB Başkanı Ağbal: "Merkez bankaları, toplumsal refah artışına en büyük katkıyı fiyat istikrarını sağlayarak yaparlar."

Yeniakit Publisher
2020-12-25 11:35:50 -
TCMB Başkanı Ağbal: "Merkez bankaları, toplumsal refah artışına en büyük katkıyı fiyat istikrarını sağlayarak yaparlar."
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