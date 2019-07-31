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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:35
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

DövizKoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.12594
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.05064
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.2583
BHDBAHREYN DİNARI14.6668
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.5049
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.1415
BRLBREZİLYA REALİ1.4582
CZKÇEK KORUNASI0.24022
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00039
PHPFİLİPİN PESOSU0.10872
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.38852
KRWGÜNEY KORE WONU0.00468
GELGÜRCİSTAN LARİSİ1.8580
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.08036
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.83459
HKDHONG KONG DOLARI0.70619
IQDIRAK DİNARI0.00463
ISKİZLANDA KRONU0.04575
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01438
HUFMACAR FORİNTİ0.01888
MKDMAKEDONYA DİNARI0.10019
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.3395
MXNMEKSİKA PESOSU0.29054
EGPMISIR LİRASI0.33468
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00064
PENPERU YENİ SOLU1.6788
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.4363
RSDSIRP DİNARI0.05239
SGDSİNGAPUR DOLARI4.0390
SYPSURİYE LİRASI0.01073
THBTAYLAND BAHTI0.17973
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.5816
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.21988
JODÜRDÜN DİNARI7.7964
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.5812
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.6521

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:35
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