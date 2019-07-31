TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:35
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|DövizKodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.12594
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.05064
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.2583
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|14.6668
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.5049
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.1415
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4582
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.24022
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00039
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.10872
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.38852
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00468
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|1.8580
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.08036
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.83459
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.70619
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00463
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04575
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01438
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.01888
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.10019
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.3395
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.29054
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.33468
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00064
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.6788
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.4363
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05239
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.0390
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01073
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.17973
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.5816
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.21988
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|7.7964
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.5812
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.6521
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