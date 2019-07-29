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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:37
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

DövizKoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.13015
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.05151
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.3199
BHDBAHREYN DİNARI14.9398
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.5334
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.1967
BRLBREZİLYA REALİ1.4914
CZKÇEK KORUNASI0.24451
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00040
PHPFİLİPİN PESOSU0.11039
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.39592
KRWGÜNEY KORE WONU0.00476
GELGÜRCİSTAN LARİSİ1.9236
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.08188
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.84867
HKDHONG KONG DOLARI0.72035
IQDIRAK DİNARI0.00472
ISKİZLANDA KRONU0.04609
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01463
HUFMACAR FORİNTİ0.01915
MKDMAKEDONYA DİNARI0.10303
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.3654
MXNMEKSİKA PESOSU0.29530
EGPMISIR LİRASI0.34037
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00065
PENPERU YENİ SOLU1.7061
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.4637
RSDSIRP DİNARI0.05323
SGDSİNGAPUR DOLARI4.1063
SYPSURİYE LİRASI0.01093
THBTAYLAND BAHTI0.18248
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.6115
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.22322
JODÜRDÜN DİNARI7.9439
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.5977
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.7299

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:37
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