TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:37
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|DövizKodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.13015
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.05151
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.3199
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|14.9398
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.5334
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.1967
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4914
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.24451
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00040
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.11039
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.39592
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00476
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|1.9236
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.08188
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.84867
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.72035
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00472
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04609
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01463
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.01915
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.10303
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.3654
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.29530
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.34037
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00065
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.7061
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.4637
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05323
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.1063
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01093
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.18248
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.6115
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.22322
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|7.9439
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.5977
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.7299
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