0553 313 94 23

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

20 Mart 2019 Çarşamba 15:43
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.13511
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.04964
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.2272
BHDBAHREYN DİNARI14.5227
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.4905
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.1415
BRLBREZİLYA REALİ1.4444
CZKÇEK KORUNASI0.24257
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00039
PHPFİLİPİN PESOSU0.10363
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.37903
KRWGÜNEY KORE WONU0.00485
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.0406
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.07958
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.83846
HKDHONG KONG DOLARI0.69743
IQDIRAK DİNARI0.00459
ISKİZLANDA KRONU0.04679
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01447
HUFMACAR FORİNTİ0.01987
MKDKUZEY MAKEDONYA DİNARI0.10108
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.3462
MXNMEKSİKA PESOSU0.28869
EGPMISIR LİRASI0.31684
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00065
PENPERU YENİ SOLU1.6601
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.4518
RSDSIRP DİNARI0.05276
SGDSİNGAPUR DOLARI4.0552
SYPSURİYE LİRASI0.01062
THBTAYLAND BAHTI0.17260
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.5665
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.20157
JODÜRDÜN DİNARI7.7220
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.5171
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.7509


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 15:43
  1. TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sağlıksız ve yetersiz beslenme ne demektir?
    1. Sağlıksız ve yetersiz beslenme ne..
    2. Denizli'deki deprem
    3. "Canımıza zarar gelmediğine..
    4. "Ekonomik istikrarın temeli, siyasi..
    5. "Suriyeli mültecilerin yükünü..
    6. Kerkük'te 6 DEAŞ militanı yakalandı
    7. Eden Hazard'tan Real Madrid'e yeşil ışık
    8. Adana'da iş adamının öldürülmesi davası
    9. Seçime 10 gün kala İstanbul'da son..
    10. Çin'de tecrübeli K9 klonlandı
    11. "İhracata verilen desteklerde..
    12. Yeni Zelandalı uzmanlar: Saldırıdan..
    13. New York borsası düşüşle açıldı
    14. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, AA..
    15. Süper Lig'de 5 haftalık program..
    16. "Türkiye'nin iki kutupluluğa mahkum..
    17. Dünya Down Sendromlular Günü..
    18. Huzurevine sanat dolu ziyaret
    19. Ünlü karikatüristten ses getiren Yeni..
    20. Little Caesars, Samsun’daki ilk..
    21. Sapkın papazlar katolikleri..
    22. Başkan adayından Balıkesirspor’a..
    23. 43 hafız icazetini aldı
    24. Yeni Zelanda Başbakanı Ardern’den..
    25. İYİ Parti ve CHP’li..
    26. Red Bull Music ile "2019" kulübü bir..
    27. Çekmeköy Belediye Başkanı Poyraz’dan..
    28. İpsala’da 350 bin TL değerinde kaçak..
    29. Ergenekon usulü kara-propaganda yine..
    30. Trakya Kalkınma Ajansı Olağan Yönetim..
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"