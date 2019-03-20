TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:20 Mart 2019 Çarşamba 15:43
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.13511
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.04964
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.2272
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|14.5227
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.4905
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.1415
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4444
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.24257
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00039
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.10363
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.37903
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00485
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.0406
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.07958
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.83846
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.69743
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00459
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04679
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01447
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.01987
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.10108
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.3462
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.28869
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.31684
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00065
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.6601
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.4518
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05276
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.0552
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01062
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.17260
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.5665
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.20157
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|7.7220
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.5171
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.7509
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