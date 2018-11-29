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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

29 Kasım 2018 Perşembe 15:43
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.13445
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.04731
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.0472
BHDBAHREYN DİNARI13.7125
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.4074
BAMBOSNA HERSEK MARKI2.9847
BRLBREZİLYA REALİ1.3370
CZKÇEK KORUNASI0.22629
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00036
PHPFİLİPİN PESOSU0.09865
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.37734
KRWGÜNEY KORE WONU0.00461
GELGÜRCİSTAN LARİSİ1.9289
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.07402
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.79217
HKDHONG KONG DOLARI0.66082
IQDIRAK DİNARI0.00433
ISKİZLANDA KRONU0.04130
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01393
HUFMACAR FORİNTİ0.01818
MKDMAKEDONYA DİNARI0.09475
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.2351
MXNMEKSİKA PESOSU0.25584
EGPMISIR LİRASI0.28848
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00062
PENPERU YENİ SOLU1.5296
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.3685
RSDSIRP DİNARI0.04968
SGDSİNGAPUR DOLARI3.7697
SYPSURİYE LİRASI0.01003
THBTAYLAND BAHTI0.15699
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.4791
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.18233
JODÜRDÜN DİNARI7.2862
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.3922
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.5453

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 15:43
  1. TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

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