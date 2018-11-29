TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları29 Kasım 2018 Perşembe 15:43
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.13445
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.04731
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.0472
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|13.7125
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.4074
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|2.9847
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.3370
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.22629
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00036
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.09865
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.37734
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00461
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|1.9289
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.07402
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.79217
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.66082
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00433
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04130
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01393
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.01818
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.09475
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.2351
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.25584
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.28848
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00062
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.5296
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.3685
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.04968
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|3.7697
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01003
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.15699
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.4791
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.18233
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|7.2862
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.3922
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.5453
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