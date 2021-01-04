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Ekonomi TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2021-01-04 16:02:48 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.08761
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.07301
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI4.3360
BHDBAHREYN DİNARI19.5395
BDTBANGLADEŞ TAKASI0.08687
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ2.0056
BAMBOSNA HERSEK MARKI4.6093
BWPBOTSVANA PULASI0.68474
BRLBREZİLYA REALİ1.4183
DZDCEZAYİR DİNARI0.05570
CZKÇEK KORUNASI0.34666
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00053
MADFAS DİRHEMİ0.83250
PHPFİLİPİN PESOSU0.15341
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.50568
KRWGÜNEY KORE WONU0.00680
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.2408
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.10088
HRKHIRVATİSTAN KUNASI1.1985
HKDHONG KONG DOLARI0.95024
IQDIRAK DİNARI0.00505
ISKİZLANDA KRONU0.05802
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01748
LYDLİBYA DİNARI5.5112
HUFMACAR FORİNTİ0.02507
MKDKUZEY MAKEDONYA DİNARI0.14697
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.8387
MXNMEKSİKA PESOSU0.37264
EGPMISIR LİRASI0.46866
NADNAMİBYA DOLARI0.50568
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00070
PENPERU YENİ SOLU2.0350
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.9929
RSDSIRP DİNARI0.07704
SGDSİNGAPUR DOLARI5.5938
SDGSUDAN POUNDU0.13363
SYPSURİYE LİRASI0.00586
SZLSVAZİLAND LİLANGENİSİ0.50568
THBTAYLAND BAHTI0.24655
TNDTUNUS DİNARI2.7399
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI2.1078
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.25900
OMRUMMAN RİYALİ19.1345
JODÜRDÜN DİNARI10.3904
VNDVİETNAM DONGU0.00032
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ2.2952
TWDYENİ TAYVAN DOLARI0.26231
NZDYENİ ZELANDA DOLARI5.3129
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