TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.08761
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07301
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.3360
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|19.5395
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.08687
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.0056
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.6093
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.68474
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4183
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05570
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.34666
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00053
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.83250
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.15341
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.50568
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00680
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.2408
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.10088
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.1985
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.95024
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00505
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05802
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01748
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.5112
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02507
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.14697
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.8387
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.37264
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.46866
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.50568
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00070
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.0350
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.9929
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.07704
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.5938
|SDG
|SUDAN POUNDU
|0.13363
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00586
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.50568
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.24655
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.7399
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.1078
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.25900
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|19.1345
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|10.3904
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00032
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.2952
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.26231
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|5.3129