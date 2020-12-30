TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.08744
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07278
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.3244
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|19.4875
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.08665
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.0002
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.5981
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.68107
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4101
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05563
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.34442
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00052
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.82402
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.15293
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.50288
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00676
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.2434
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.10025
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.1949
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.94771
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00503
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05776
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01743
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.4829
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02472
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.14634
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.8199
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.37021
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.46695
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.50285
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00070
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.0304
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.9902
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.07670
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.5477
|SDG
|SUDAN POUNDU
|0.13327
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00584
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.50285
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.24531
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.7383
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.1022
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.25927
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|19.1081
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|10.3626
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00032
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.2886
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.26136
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|5.2870