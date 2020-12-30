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Ekonomi TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-12-30 15:57:56 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.08744
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.07278
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI4.3244
BHDBAHREYN DİNARI19.4875
BDTBANGLADEŞ TAKASI0.08665
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ2.0002
BAMBOSNA HERSEK MARKI4.5981
BWPBOTSVANA PULASI0.68107
BRLBREZİLYA REALİ1.4101
DZDCEZAYİR DİNARI0.05563
CZKÇEK KORUNASI0.34442
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00052
MADFAS DİRHEMİ0.82402
PHPFİLİPİN PESOSU0.15293
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.50288
KRWGÜNEY KORE WONU0.00676
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.2434
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.10025
HRKHIRVATİSTAN KUNASI1.1949
HKDHONG KONG DOLARI0.94771
IQDIRAK DİNARI0.00503
ISKİZLANDA KRONU0.05776
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01743
LYDLİBYA DİNARI5.4829
HUFMACAR FORİNTİ0.02472
MKDKUZEY MAKEDONYA DİNARI0.14634
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.8199
MXNMEKSİKA PESOSU0.37021
EGPMISIR LİRASI0.46695
NADNAMİBYA DOLARI0.50285
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00070
PENPERU YENİ SOLU2.0304
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.9902
RSDSIRP DİNARI0.07670
SGDSİNGAPUR DOLARI5.5477
SDGSUDAN POUNDU0.13327
SYPSURİYE LİRASI0.00584
SZLSVAZİLAND LİLANGENİSİ0.50285
THBTAYLAND BAHTI0.24531
TNDTUNUS DİNARI2.7383
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI2.1022
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.25927
OMRUMMAN RİYALİ19.1081
JODÜRDÜN DİNARI10.3626
VNDVİETNAM DONGU0.00032
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ2.2886
TWDYENİ TAYVAN DOLARI0.26136
NZDYENİ ZELANDA DOLARI5.2870
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