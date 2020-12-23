TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.09176
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07579
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.4961
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|20.2611
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.09008
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.0797
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.7730
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.70813
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4804
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05771
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.35351
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00054
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.84983
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.15894
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.52438
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00690
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.3361
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.10369
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.2344
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.98532
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00523
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05973
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01813
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.6899
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02567
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.15113
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.8799
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.38085
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.48609
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.52445
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00073
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.1146
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|2.0681
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.07919
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.7291
|SDG
|SUDAN POUNDU
|0.13857
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00607
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.52445
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.25286
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.8311
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.1857
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.26845
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|19.8414
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|10.7742
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00033
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.3713
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.27120
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|5.4114