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Ekonomi TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-12-23 16:01:14 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.09176
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.07579
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI4.4961
BHDBAHREYN DİNARI20.2611
BDTBANGLADEŞ TAKASI0.09008
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ2.0797
BAMBOSNA HERSEK MARKI4.7730
BWPBOTSVANA PULASI0.70813
BRLBREZİLYA REALİ1.4804
DZDCEZAYİR DİNARI0.05771
CZKÇEK KORUNASI0.35351
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00054
MADFAS DİRHEMİ0.84983
PHPFİLİPİN PESOSU0.15894
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.52438
KRWGÜNEY KORE WONU0.00690
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.3361
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.10369
HRKHIRVATİSTAN KUNASI1.2344
HKDHONG KONG DOLARI0.98532
IQDIRAK DİNARI0.00523
ISKİZLANDA KRONU0.05973
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01813
LYDLİBYA DİNARI5.6899
HUFMACAR FORİNTİ0.02567
MKDKUZEY MAKEDONYA DİNARI0.15113
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.8799
MXNMEKSİKA PESOSU0.38085
EGPMISIR LİRASI0.48609
NADNAMİBYA DOLARI0.52445
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00073
PENPERU YENİ SOLU2.1146
PLNPOLONYA ZLOTİSİ2.0681
RSDSIRP DİNARI0.07919
SGDSİNGAPUR DOLARI5.7291
SDGSUDAN POUNDU0.13857
SYPSURİYE LİRASI0.00607
SZLSVAZİLAND LİLANGENİSİ0.52445
THBTAYLAND BAHTI0.25286
TNDTUNUS DİNARI2.8311
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI2.1857
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.26845
OMRUMMAN RİYALİ19.8414
JODÜRDÜN DİNARI10.7742
VNDVİETNAM DONGU0.00033
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ2.3713
TWDYENİ TAYVAN DOLARI0.27120
NZDYENİ ZELANDA DOLARI5.4114
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