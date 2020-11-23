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Ekonomi TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-11-23 15:38:03 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.09664
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.07473
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI4.5711
BHDBAHREYN DİNARI20.5994
BDTBANGLADEŞ TAKASI0.09159
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ2.1143
BAMBOSNA HERSEK MARKI4.6959
BWPBOTSVANA PULASI0.70285
BRLBREZİLYA REALİ1.4441
DZDCEZAYİR DİNARI0.06055
CZKÇEK KORUNASI0.35148
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00055
MADFAS DİRHEMİ0.85400
PHPFİLİPİN PESOSU0.16112
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.50772
KRWGÜNEY KORE WONU0.00699
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.3463
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.10487
HRKHIRVATİSTAN KUNASI1.2227
HKDHONG KONG DOLARI1.0018
IQDIRAK DİNARI0.00651
ISKİZLANDA KRONU0.05739
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01824
LYDLİBYA DİNARI5.7278
HUFMACAR FORİNTİ0.02565
MKDKUZEY MAKEDONYA DİNARI0.14986
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.8986
MXNMEKSİKA PESOSU0.38890
EGPMISIR LİRASI0.49593
NADNAMİBYA DOLARI0.50772
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00075
PENPERU YENİ SOLU2.1600
PLNPOLONYA ZLOTİSİ2.0686
RSDSIRP DİNARI0.07865
SGDSİNGAPUR DOLARI5.7934
SDGSUDAN POUNDU0.14085
SYPSURİYE LİRASI0.00618
SZLSVAZİLAND LİLANGENİSİ0.50772
THBTAYLAND BAHTI0.25640
TNDTUNUS DİNARI2.8355
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI2.2221
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.27362
OMRUMMAN RİYALİ20.1984
JODÜRDÜN DİNARI10.9539
VNDVİETNAM DONGU0.00034
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ2.3259
TWDYENİ TAYVAN DOLARI0.27213
NZDYENİ ZELANDA DOLARI5.4049
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