TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.09664
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07473
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.5711
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|20.5994
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.09159
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.1143
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.6959
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.70285
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4441
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.06055
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.35148
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00055
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.85400
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.16112
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.50772
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00699
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.3463
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.10487
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.2227
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|1.0018
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00651
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05739
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01824
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.7278
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02565
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.14986
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.8986
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.38890
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.49593
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.50772
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00075
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.1600
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|2.0686
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.07865
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.7934
|SDG
|SUDAN POUNDU
|0.14085
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00618
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.50772
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.25640
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.8355
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.2221
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.27362
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|20.1984
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|10.9539
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00034
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.3259
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.27213
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|5.4049