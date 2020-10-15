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Ekonomi TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-10-15 16:02:37 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.10230
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.07479
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.6330
BHD BAHREYN DİNARI 21.0010
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.09341
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 2.1558
BAM BOSNA HERSEK MARKI 4.6912
BWP BOTSVANA PULASI 0.68655
BRL BREZİLYA REALİ 1.4150
DZD CEZAYİR DİNARI 0.06126
CZK ÇEK KORUNASI 0.33900
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00054
MAD FAS DİRHEMİ 0.85887
PHP FİLİPİN PESOSU 0.16247
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.47498
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00690
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.4608
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.10778
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.2228
HKD HONG KONG DOLARI 1.0218
IQD IRAK DİNARI 0.00663
ISK İZLANDA KRONU 0.05681
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01845
LYD LİBYA DİNARI 5.7983
HUF MACAR FORİNTİ 0.02544
MKD MAKEDONYA DİNARI 0.15037
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.9061
MXN MEKSİKA PESOSU 0.36851
EGP MISIR LİRASI 0.50534
NAD NAMİBYA DOLARI 0.47500
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00077
PEN PERU YENİ SOLU 2.2070
PLN POLONYA ZLOTİSİ 2.0369
RSD SIRP DİNARI 0.07885
SGD SİNGAPUR DOLARI 5.8164
SDG SUDAN POUNDU 0.14362
SYP SURİYE LİRASI 0.00630
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 0.47497
THB TAYLAND BAHTI 0.25328
TND TUNUS DİNARI 2.8631
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.2657
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.27940
OMR UMMAN RİYALİ 20.5681
JOD ÜRDÜN DİNARI 11.1689
VND VİETNAM DONGU 0.00034
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.3308
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.27512
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 5.2212

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