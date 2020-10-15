TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.10230
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07479
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.6330
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|21.0010
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.09341
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.1558
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.6912
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.68655
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4150
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.06126
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.33900
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00054
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.85887
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.16247
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.47498
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00690
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.4608
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.10778
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.2228
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|1.0218
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00663
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05681
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01845
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.7983
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02544
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.15037
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.9061
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.36851
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.50534
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.47500
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00077
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.2070
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|2.0369
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.07885
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.8164
|SDG
|SUDAN POUNDU
|0.14362
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00630
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.47497
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.25328
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.8631
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.2657
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.27940
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|20.5681
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|11.1689
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00034
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.3308
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.27512
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|5.2212