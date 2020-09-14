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Ekonomi TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-09-14 15:42:14 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.09989
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.07143
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.4000
BHD BAHREYN DİNARI 19.8418
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.08815
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 2.0352
BAM BOSNA HERSEK MARKI 4.5049
BWP BOTSVANA PULASI 0.65038
BRL BREZİLYA REALİ 1.4044
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05816
CZK ÇEK KORUNASI 0.33305
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00050
MAD FAS DİRHEMİ 0.81498
PHP FİLİPİN PESOSU 0.15417
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.44858
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00632
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.3953
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.10170
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.1773
HKD HONG KONG DOLARI 0.96458
IQD IRAK DİNARI 0.00626
ISK İZLANDA KRONU 0.05544
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01750
LYD LİBYA DİNARI 5.4700
HUF MACAR FORİNTİ 0.02479
MKD MAKEDONYA DİNARI 0.14396
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.8033
MXN MEKSİKA PESOSU 0.35252
EGP MISIR LİRASI 0.47412
NAD NAMİBYA DOLARI 0.44881
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00073
PEN PERU YENİ SOLU 2.0911
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.9934
RSD SIRP DİNARI 0.07544
SGD SİNGAPUR DOLARI 5.4766
SYP SURİYE LİRASI 0.00594
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 0.44860
THB TAYLAND BAHTI 0.23865
TND TUNUS DİNARI 2.7269
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.1389
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.26713
OMR UMMAN RİYALİ 19.4169
JOD ÜRDÜN DİNARI 10.5439
VND VİETNAM DONGU 0.00032
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.1763
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.25553
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 5.0019

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