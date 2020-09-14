TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
2020-09-14 15:42:14 -
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.09989
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07143
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.4000
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|19.8418
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.08815
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.0352
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.5049
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.65038
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4044
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05816
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.33305
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00050
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.81498
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.15417
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.44858
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00632
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.3953
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.10170
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.1773
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.96458
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00626
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05544
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01750
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.4700
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02479
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.14396
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.8033
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.35252
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.47412
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.44881
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00073
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.0911
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.9934
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.07544
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.4766
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00594
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.44860
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.23865
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.7269
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.1389
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.26713
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|19.4169
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|10.5439
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00032
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.1763
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.25553
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|5.0019