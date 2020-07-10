TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.09675
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.06241
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.0362
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|18.1863
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.8669
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.9431
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.2793
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05323
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.29000
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00048
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.71077
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.13865
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.40521
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00571
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.2405
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.09113
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.0277
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.88478
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00574
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04868
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01658
|LYD
|LİBYA DİNARI
|4.9217
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02189
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.12544
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.6073
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.30137
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.42887
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00067
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.9579
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.7300
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.06582
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.9268
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00545
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.21895
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.4140
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.9621
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.25403
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|17.8119
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|9.6722
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.9830
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.23255
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|4.5041