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Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-07-10 15:45:06 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.09675
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.06241
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.0362
BHD BAHREYN DİNARI 18.1863
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.8669
BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.9431
BRL BREZİLYA REALİ 1.2793
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05323
CZK ÇEK KORUNASI 0.29000
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00048
MAD FAS DİRHEMİ 0.71077
PHP FİLİPİN PESOSU 0.13865
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.40521
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00571
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.2405
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.09113
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.0277
HKD HONG KONG DOLARI 0.88478
IQD IRAK DİNARI 0.00574
ISK İZLANDA KRONU 0.04868
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01658
LYD LİBYA DİNARI 4.9217
HUF MACAR FORİNTİ 0.02189
MKD MAKEDONYA DİNARI 0.12544
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.6073
MXN MEKSİKA PESOSU 0.30137
EGP MISIR LİRASI 0.42887
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00067
PEN PERU YENİ SOLU 1.9579
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.7300
RSD SIRP DİNARI 0.06582
SGD SİNGAPUR DOLARI 4.9268
SYP SURİYE LİRASI 0.00545
THB TAYLAND BAHTI 0.21895
TND TUNUS DİNARI 2.4140
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.9621
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.25403
OMR UMMAN RİYALİ 17.8119
JOD ÜRDÜN DİNARI 9.6722
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.9830
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.23255
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.5041

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