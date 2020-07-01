  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-07-01 16:04:54 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.09721
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.06177
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.0314
BHD BAHREYN DİNARI 18.1391
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.8647
BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.9244
BRL BREZİLYA REALİ 1.2538
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05300
CZK ÇEK KORUNASI 0.28773
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00048
MAD FAS DİRHEMİ 0.70450
PHP FİLİPİN PESOSU 0.13746
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.39753
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00569
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.2405
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.09062
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.0143
HKD HONG KONG DOLARI 0.88370
IQD IRAK DİNARI 0.00574
ISK İZLANDA KRONU 0.04932
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01684
LYD LİBYA DİNARI 4.8777
HUF MACAR FORİNTİ 0.02165
MKD MAKEDONYA DİNARI 0.12457
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.5979
MXN MEKSİKA PESOSU 0.29860
EGP MISIR LİRASI 0.42463
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00067
PEN PERU YENİ SOLU 1.9340
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.7218
RSD SIRP DİNARI 0.06527
SGD SİNGAPUR DOLARI 4.9083
SYP SURİYE LİRASI 0.00545
THB TAYLAND BAHTI 0.22109
TND TUNUS DİNARI 2.3961
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.9598
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.25505
OMR UMMAN RİYALİ 17.7905
JOD ÜRDÜN DİNARI 9.6606
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.9835
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.23238
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.4206


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı