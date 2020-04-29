TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.10491
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.06133
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.1163
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|18.4740
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.9017
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.8360
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.2707
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05443
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.27905
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00046
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.70340
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.13828
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.37881
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00573
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.1760
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.09235
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.0010
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.90123
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00585
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04748
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01626
|LYD
|LİBYA DİNARI
|4.9451
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02131
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.12291
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.6067
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.28982
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.44349
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00069
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.0608
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.6677
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.06437
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.9369
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01358
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.21545
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.4042
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.9986
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.25907
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|18.1394
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|9.8519
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.9891
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.23357
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|4.2472