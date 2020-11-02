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Ekonomi TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-11-02 16:07:12 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.10703
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.07877
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.9344
BHD BAHREYN DİNARI 22.2354
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.09886
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 2.2824
BAM BOSNA HERSEK MARKI 4.9579
BWP BOTSVANA PULASI 0.73356
BRL BREZİLYA REALİ 1.4598
DZD CEZAYİR DİNARI 0.06486
CZK ÇEK KORUNASI 0.35975
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00057
MAD FAS DİRHEMİ 0.90800
PHP FİLİPİN PESOSU 0.17318
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.51555
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00740
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.5835
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.11262
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.2900
HKD HONG KONG DOLARI 1.0814
IQD IRAK DİNARI 0.00702
ISK İZLANDA KRONU 0.05974
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01925
LYD LİBYA DİNARI 6.1129
HUF MACAR FORİNTİ 0.02667
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.15833
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 2.0165
MXN MEKSİKA PESOSU 0.39422
EGP MISIR LİRASI 0.53381
NAD NAMİBYA DOLARI 0.51550
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00081
PEN PERU YENİ SOLU 2.3188
PLN POLONYA ZLOTİSİ 2.1211
RSD SIRP DİNARI 0.08308
SGD SİNGAPUR DOLARI 6.1389
SDG SUDAN POUNDU 0.15205
SYP SURİYE LİRASI 0.00667
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 0.51551
THB TAYLAND BAHTI 0.26944
TND TUNUS DİNARI 3.0192
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.3987
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.29312
OMR UMMAN RİYALİ 21.8037
JOD ÜRDÜN DİNARI 11.8244
VND VİETNAM DONGU 0.00036
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.4645
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.29350
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 5.5558

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