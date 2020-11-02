TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.10703
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07877
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.9344
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|22.2354
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.09886
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.2824
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.9579
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.73356
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4598
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.06486
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.35975
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00057
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.90800
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.17318
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.51555
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00740
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.5835
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.11262
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.2900
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|1.0814
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00702
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05974
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01925
|LYD
|LİBYA DİNARI
|6.1129
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02667
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.15833
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|2.0165
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.39422
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.53381
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.51550
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00081
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.3188
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|2.1211
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.08308
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|6.1389
|SDG
|SUDAN POUNDU
|0.15205
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00667
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.51551
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.26944
|TND
|TUNUS DİNARI
|3.0192
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.3987
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.29312
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|21.8037
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|11.8244
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00036
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.4645
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.29350
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|5.5558