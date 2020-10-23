TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.10187
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07592
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.6763
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|21.0912
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.09364
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.1630
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.7360
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.69996
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4207
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.06180
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.34535
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00054
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.86685
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.16418
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.49071
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00704
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.4692
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.10787
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.2419
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|1.0252
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00666
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05707
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01857
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.8495
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02583
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.15223
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.9110
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.37977
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.50573
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.49071
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00077
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.2054
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|2.0511
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.08003
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.8525
|SDG
|SUDAN POUNDU
|0.14412
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00632
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.49071
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.25416
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.8931
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.2733
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.28070
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|20.6368
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|11.2060
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00034
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.3539
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.27737
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|5.3168