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Ekonomi TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-10-23 16:01:55 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.10187
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.07592
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.6763
BHD BAHREYN DİNARI 21.0912
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.09364
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 2.1630
BAM BOSNA HERSEK MARKI 4.7360
BWP BOTSVANA PULASI 0.69996
BRL BREZİLYA REALİ 1.4207
DZD CEZAYİR DİNARI 0.06180
CZK ÇEK KORUNASI 0.34535
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00054
MAD FAS DİRHEMİ 0.86685
PHP FİLİPİN PESOSU 0.16418
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.49071
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00704
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.4692
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.10787
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.2419
HKD HONG KONG DOLARI 1.0252
IQD IRAK DİNARI 0.00666
ISK İZLANDA KRONU 0.05707
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01857
LYD LİBYA DİNARI 5.8495
HUF MACAR FORİNTİ 0.02583
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.15223
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.9110
MXN MEKSİKA PESOSU 0.37977
EGP MISIR LİRASI 0.50573
NAD NAMİBYA DOLARI 0.49071
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00077
PEN PERU YENİ SOLU 2.2054
PLN POLONYA ZLOTİSİ 2.0511
RSD SIRP DİNARI 0.08003
SGD SİNGAPUR DOLARI 5.8525
SDG SUDAN POUNDU 0.14412
SYP SURİYE LİRASI 0.00632
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 0.49071
THB TAYLAND BAHTI 0.25416
TND TUNUS DİNARI 2.8931
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.2733
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.28070
OMR UMMAN RİYALİ 20.6368
JOD ÜRDÜN DİNARI 11.2060
VND VİETNAM DONGU 0.00034
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.3539
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.27737
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 5.3168

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