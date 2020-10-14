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Ekonomi TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-10-14 15:59:20 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.10248
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.07520
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.6661
BHD BAHREYN DİNARI 21.0252
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.09348
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 2.1583
BAM BOSNA HERSEK MARKI 4.7037
BWP BOTSVANA PULASI 0.69129
BRL BREZİLYA REALİ 1.4233
DZD CEZAYİR DİNARI 0.06145
CZK ÇEK KORUNASI 0.34097
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00054
MAD FAS DİRHEMİ 0.86048
PHP FİLİPİN PESOSU 0.16276
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.47996
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00692
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.4582
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.10817
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.2290
HKD HONG KONG DOLARI 1.0229
IQD IRAK DİNARI 0.00664
ISK İZLANDA KRONU 0.05707
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01847
LYD LİBYA DİNARI 5.8078
HUF MACAR FORİNTİ 0.02561
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.15116
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.9100
MXN MEKSİKA PESOSU 0.37066
EGP MISIR LİRASI 0.50519
NAD NAMİBYA DOLARI 0.47993
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00077
PEN PERU YENİ SOLU 2.2067
PLN POLONYA ZLOTİSİ 2.0669
RSD SIRP DİNARI 0.07923
SGD SİNGAPUR DOLARI 5.8410
SDG SUDAN POUNDU 0.14378
SYP SURİYE LİRASI 0.00630
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 0.47993
THB TAYLAND BAHTI 0.25417
TND TUNUS DİNARI 2.8878
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.2683
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.27973
OMR UMMAN RİYALİ 20.6181
JOD ÜRDÜN DİNARI 11.1815
VND VİETNAM DONGU 0.00034
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.3444
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.27570
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 5.2830

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