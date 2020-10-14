TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.10248
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07520
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.6661
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|21.0252
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.09348
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.1583
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.7037
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.69129
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4233
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.06145
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.34097
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00054
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.86048
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.16276
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.47996
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00692
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.4582
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.10817
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.2290
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|1.0229
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00664
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05707
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01847
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.8078
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02561
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.15116
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.9100
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.37066
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.50519
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.47993
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00077
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.2067
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|2.0669
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.07923
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.8410
|SDG
|SUDAN POUNDU
|0.14378
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00630
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.47993
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.25417
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.8878
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.2683
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.27973
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|20.6181
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|11.1815
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00034
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.3444
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.27570
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|5.2830