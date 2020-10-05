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Ekonomi TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-10-05 16:03:54 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.10063
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.07340
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.5543
BHD BAHREYN DİNARI 20.5197
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.09129
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 2.1066
BAM BOSNA HERSEK MARKI 4.5948
BWP BOTSVANA PULASI 0.67705
BRL BREZİLYA REALİ 1.3615
DZD CEZAYİR DİNARI 0.06001
CZK ÇEK KORUNASI 0.33579
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00052
MAD FAS DİRHEMİ 0.83644
PHP FİLİPİN PESOSU 0.15986
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.47177
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00668
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.4176
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.10575
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.2030
HKD HONG KONG DOLARI 0.99840
IQD IRAK DİNARI 0.00648
ISK İZLANDA KRONU 0.05606
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01792
LYD LİBYA DİNARI 5.6512
HUF MACAR FORİNTİ 0.02540
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.14778
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.8634
MXN MEKSİKA PESOSU 0.36066
EGP MISIR LİRASI 0.49238
NAD NAMİBYA DOLARI 0.47178
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00075
PEN PERU YENİ SOLU 2.1384
PLN POLONYA ZLOTİSİ 2.0237
RSD SIRP DİNARI 0.07742
SGD SİNGAPUR DOLARI 5.6872
SDG SUDAN POUNDU 0.14033
SYP SURİYE LİRASI 0.00615
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 0.47178
THB TAYLAND BAHTI 0.24701
TND TUNUS DİNARI 2.8212
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.2139
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.27242
OMR UMMAN RİYALİ 20.0979
JOD ÜRDÜN DİNARI 10.9135
VND VİETNAM DONGU 0.00033
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.2630
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.26893
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 5.1432

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