TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.10063
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07340
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.5543
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|20.5197
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.09129
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.1066
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.5948
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.67705
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.3615
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.06001
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.33579
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00052
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.83644
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.15986
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.47177
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00668
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.4176
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.10575
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.2030
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.99840
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00648
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05606
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01792
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.6512
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02540
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.14778
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.8634
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.36066
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.49238
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.47178
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00075
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.1384
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|2.0237
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.07742
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.6872
|SDG
|SUDAN POUNDU
|0.14033
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00615
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.47178
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.24701
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.8212
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.2139
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.27242
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|20.0979
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|10.9135
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00033
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.2630
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.26893
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|5.1432