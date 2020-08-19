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Ekonomi TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-08-19 16:04:22 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.10028
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.07090
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.3286
BHD BAHREYN DİNARI 19.5080
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 2.0022
BAM BOSNA HERSEK MARKI 4.4572
BRL BREZİLYA REALİ 1.3450
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05751
CZK ÇEK KORUNASI 0.33583
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00050
MAD FAS DİRHEMİ 0.80179
PHP FİLİPİN PESOSU 0.15151
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.42771
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00624
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.3936
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.09822
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.1654
HKD HONG KONG DOLARI 0.94893
IQD IRAK DİNARI 0.00616
ISK İZLANDA KRONU 0.05418
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01756
LYD LİBYA DİNARI 5.3832
HUF MACAR FORİNTİ 0.02509
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.14246
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.7626
MXN MEKSİKA PESOSU 0.33282
EGP MISIR LİRASI 0.46166
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00072
PEN PERU YENİ SOLU 2.0618
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.9971
RSD SIRP DİNARI 0.07463
SGD SİNGAPUR DOLARI 5.3917
SYP SURİYE LİRASI 0.00585
THB TAYLAND BAHTI 0.23541
TND TUNUS DİNARI 2.6973
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.1042
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.26812
OMR UMMAN RİYALİ 19.1270
JOD ÜRDÜN DİNARI 10.3728
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.1625
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.25044
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.8855

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