TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.10028
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07090
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.3286
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|19.5080
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.0022
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.4572
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.3450
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05751
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.33583
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00050
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.80179
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.15151
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.42771
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00624
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.3936
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.09822
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.1654
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.94893
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00616
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05418
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01756
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.3832
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02509
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.14246
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.7626
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.33282
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.46166
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00072
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.0618
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.9971
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.07463
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.3917
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00585
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.23541
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.6973
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.1042
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.26812
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|19.1270
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|10.3728
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.1625
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.25044
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|4.8855