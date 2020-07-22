TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.09542
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.06404
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.0279
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|18.1510
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.8631
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.9762
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.3234
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05357
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.30048
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00047
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.72405
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.13874
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.41816
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00572
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.2353
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.09178
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.0531
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.88290
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00573
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05021
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01656
|LYD
|LİBYA DİNARI
|4.9297
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02268
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.12842
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.6093
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.30652
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.42838
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00067
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.9589
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.7888
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.06735
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.9477
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00544
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.21694
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.4552
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.9580
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.24613
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|17.7981
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|9.6522
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.9984
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.23265
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|4.5707