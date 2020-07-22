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Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-07-22 15:44:50 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.09542
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.06404
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.0279
BHD BAHREYN DİNARI 18.1510
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.8631
BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.9762
BRL BREZİLYA REALİ 1.3234
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05357
CZK ÇEK KORUNASI 0.30048
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00047
MAD FAS DİRHEMİ 0.72405
PHP FİLİPİN PESOSU 0.13874
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.41816
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00572
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.2353
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.09178
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.0531
HKD HONG KONG DOLARI 0.88290
IQD IRAK DİNARI 0.00573
ISK İZLANDA KRONU 0.05021
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01656
LYD LİBYA DİNARI 4.9297
HUF MACAR FORİNTİ 0.02268
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.12842
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.6093
MXN MEKSİKA PESOSU 0.30652
EGP MISIR LİRASI 0.42838
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00067
PEN PERU YENİ SOLU 1.9589
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.7888
RSD SIRP DİNARI 0.06735
SGD SİNGAPUR DOLARI 4.9477
SYP SURİYE LİRASI 0.00544
THB TAYLAND BAHTI 0.21694
TND TUNUS DİNARI 2.4552
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.9580
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.24613
OMR UMMAN RİYALİ 17.7981
JOD ÜRDÜN DİNARI 9.6522
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.9984
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.23265
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.5707

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