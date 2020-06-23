TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.09798
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.06233
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.0319
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|18.1413
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.8649
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.9297
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.3039
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05320
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.29104
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00048
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.71224
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.13674
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.39772
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00567
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.2426
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.09076
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.0220
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.88388
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00574
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04939
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01707
|LYD
|LİBYA DİNARI
|4.8815
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02221
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.12554
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.6022
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.30667
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.42324
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00067
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.9550
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.7454
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.06587
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.9241
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01331
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.22154
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.4072
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.9600
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.25775
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|17.7924
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|9.6617
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.9963
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.23198
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|4.4529