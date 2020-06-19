  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-06-19 15:42:31 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.09831
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.06175
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.0319
BHD BAHREYN DİNARI 18.1413
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.8649
BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.9341
BRL BREZİLYA REALİ 1.2728
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05305
CZK ÇEK KORUNASI 0.28762
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00049
MAD FAS DİRHEMİ 0.70840
PHP FİLİPİN PESOSU 0.13681
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.39526
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00567
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.2430
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08994
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.0144
HKD HONG KONG DOLARI 0.88385
IQD IRAK DİNARI 0.00574
ISK İZLANDA KRONU 0.04968
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01699
LYD LİBYA DİNARI 4.8947
HUF MACAR FORİNTİ 0.02223
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.12448
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.6048
MXN MEKSİKA PESOSU 0.30394
EGP MISIR LİRASI 0.42337
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00067
PEN PERU YENİ SOLU 1.9444
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.7245
RSD SIRP DİNARI 0.06531
SGD SİNGAPUR DOLARI 4.9153
SYP SURİYE LİRASI 0.01331
THB TAYLAND BAHTI 0.22104
TND TUNUS DİNARI 2.4023
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.9600
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.25644
OMR UMMAN RİYALİ 17.7926
JOD ÜRDÜN DİNARI 9.6617
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.9886
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.23171
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.4101

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı