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Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-06-18 15:40:12 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.09842
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.06189
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.0325
BHD BAHREYN DİNARI 18.1439
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.8652
BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.9170
BRL BREZİLYA REALİ 1.3104
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05304
CZK ÇEK KORUNASI 0.28857
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00049
MAD FAS DİRHEMİ 0.70804
PHP FİLİPİN PESOSU 0.13661
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.39439
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00566
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.2601
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08991
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.0198
HKD HONG KONG DOLARI 0.88400
IQD IRAK DİNARI 0.00574
ISK İZLANDA KRONU 0.05014
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01692
LYD LİBYA DİNARI 4.8975
HUF MACAR FORİNTİ 0.02227
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.12492
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.6015
MXN MEKSİKA PESOSU 0.30538
EGP MISIR LİRASI 0.42343
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00067
PEN PERU YENİ SOLU 1.9589
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.7258
RSD SIRP DİNARI 0.06544
SGD SİNGAPUR DOLARI 4.9186
SYP SURİYE LİRASI 0.01332
THB TAYLAND BAHTI 0.22019
TND TUNUS DİNARI 2.3994
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.9603
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.25622
OMR UMMAN RİYALİ 17.7952
JOD ÜRDÜN DİNARI 9.6631
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.9831
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.23132
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.4163

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