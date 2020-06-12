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Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-06-12 15:54:10 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.09840
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.06203
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.0203
BHD BAHREYN DİNARI 18.0624
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.8568
BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.9284
BRL BREZİLYA REALİ 1.3705
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05307
CZK ÇEK KORUNASI 0.28910
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00048
MAD FAS DİRHEMİ 0.70726
PHP FİLİPİN PESOSU 0.13581
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.40087
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00567
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.2469
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08993
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.0193
HKD HONG KONG DOLARI 0.88004
IQD IRAK DİNARI 0.00571
ISK İZLANDA KRONU 0.05071
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01687
LYD LİBYA DİNARI 4.8953
HUF MACAR FORİNTİ 0.02227
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.12504
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.5982
MXN MEKSİKA PESOSU 0.30338
EGP MISIR LİRASI 0.42153
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00067
PEN PERU YENİ SOLU 1.9706
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.7342
RSD SIRP DİNARI 0.06557
SGD SİNGAPUR DOLARI 4.9083
SYP SURİYE LİRASI 0.01326
THB TAYLAND BAHTI 0.22037
TND TUNUS DİNARI 2.4062
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.9515
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.25513
OMR UMMAN RİYALİ 17.7157
JOD ÜRDÜN DİNARI 9.6197
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.9688
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.23025
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.4026

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