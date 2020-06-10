TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.09817
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.06218
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.9987
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|17.9656
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.8469
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.9084
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.3844
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05290
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.29024
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00049
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.70454
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.13593
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.41003
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00571
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.2269
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.08984
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.0204
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.87532
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00568
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05139
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01692
|LYD
|LİBYA DİNARI
|4.8623
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02251
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.12521
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.5956
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.31126
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.41879
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00067
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.9700
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.7361
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.06571
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.9013
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01319
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.21778
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.3993
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.9410
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.25508
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|17.6208
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|9.5682
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.9764
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.22956
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|4.4468