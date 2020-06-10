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Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-06-10 16:05:26 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.09817
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.06218
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.9987
BHD BAHREYN DİNARI 17.9656
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.8469
BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.9084
BRL BREZİLYA REALİ 1.3844
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05290
CZK ÇEK KORUNASI 0.29024
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00049
MAD FAS DİRHEMİ 0.70454
PHP FİLİPİN PESOSU 0.13593
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.41003
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00571
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.2269
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08984
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.0204
HKD HONG KONG DOLARI 0.87532
IQD IRAK DİNARI 0.00568
ISK İZLANDA KRONU 0.05139
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01692
LYD LİBYA DİNARI 4.8623
HUF MACAR FORİNTİ 0.02251
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.12521
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.5956
MXN MEKSİKA PESOSU 0.31126
EGP MISIR LİRASI 0.41879
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00067
PEN PERU YENİ SOLU 1.9700
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.7361
RSD SIRP DİNARI 0.06571
SGD SİNGAPUR DOLARI 4.9013
SYP SURİYE LİRASI 0.01319
THB TAYLAND BAHTI 0.21778
TND TUNUS DİNARI 2.3993
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.9410
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.25508
OMR UMMAN RİYALİ 17.6208
JOD ÜRDÜN DİNARI 9.5682
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.9764
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.22956
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.4468

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