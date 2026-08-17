Beşiktaş, Vlahovic'i böyle tanıttı: Tanıtım filminde sürpriz isimler yer aldı
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Siyah-beyazlı kulüp, kadrosuna kattığı dünyaca ünlü golcü Vlahovic için sosyal medyayı sallayan olay bir tanıtım filmine imza attı. Siyah takım elbiseli yıldız futbolcunun başrolde olduğu klipte, oyuncu Hülya Avşar ve kulübün sembol ismi Necip Uysal’ın yer alması gündeme bomba gibi düştü!
Beşiktaş, yeni transferi Dusan Vlahovic için hazırladığı özel tanıtım filmiyle sosyal medyada gündem oldu. Siyah-beyazlıların videosunda Hülya Avşar ve kulübün simge isimlerinden Necip Uysal da yer aldı.
Vlahovic için dikkat çeken bir tanıtım filmi hazırladı. Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan video, kısa sürede büyük ilgi gördü.
Beşiktaş, yeni transferi Dusan Vlahovic için videolu paylaşımda bulundu.
Paylaşılan videoda siyah bir takım elbise içinde yıldız futbolcunun ara bir sokakta tek başına dikildiği anlarla girizgah yapılırken, Vlahovic'e siyah bir zarf içinde verilen altın rengi kartal simgesi bulunan bir madalyon ve bir cep telefonu yer aldı.
NECİP UYSAL VE HÜLYA AVŞAR DA YER ALDI
Vlahovic'in tanıtım filminde Hülya Avşar'ın da yer aldığı görüldü.
Videonun ilerleyen saniyelerinde Beşiktaş'ın efsane ismi Necip Uysal da sahneye çıkarken, hazırlanan video Vlahovic'in "Lets make some noise" yani "Hadi biraz gürültü yapalım" sözleriyle son buldu.
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