TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.10665
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.06203
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.1735
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|18.9034
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.9438
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.9359
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.2802
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05532
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.28600
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00047
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.72079
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.14119
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.38537
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00583
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.2289
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.09413
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.0198
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.92118
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00600
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04846
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01693
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.0538
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02208
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.12532
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.6518
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.29648
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.45332
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00070
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.1070
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.7013
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.06567
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.0321
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01388
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.22043
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.4565
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.0429
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.26540
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|18.5450
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|10.0703
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.0345
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.23836
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|4.3239