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Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-05-06 15:56:39 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.10665
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.06203
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.1735
BHD BAHREYN DİNARI 18.9034
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.9438
BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.9359
BRL BREZİLYA REALİ 1.2802
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05532
CZK ÇEK KORUNASI 0.28600
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00047
MAD FAS DİRHEMİ 0.72079
PHP FİLİPİN PESOSU 0.14119
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.38537
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00583
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.2289
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.09413
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.0198
HKD HONG KONG DOLARI 0.92118
IQD IRAK DİNARI 0.00600
ISK İZLANDA KRONU 0.04846
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01693
LYD LİBYA DİNARI 5.0538
HUF MACAR FORİNTİ 0.02208
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.12532
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.6518
MXN MEKSİKA PESOSU 0.29648
EGP MISIR LİRASI 0.45332
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00070
PEN PERU YENİ SOLU 2.1070
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.7013
RSD SIRP DİNARI 0.06567
SGD SİNGAPUR DOLARI 5.0321
SYP SURİYE LİRASI 0.01388
THB TAYLAND BAHTI 0.22043
TND TUNUS DİNARI 2.4565
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.0429
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.26540
OMR UMMAN RİYALİ 18.5450
JOD ÜRDÜN DİNARI 10.0703
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.0345
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.23836
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.3239

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