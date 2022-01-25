TCK 299’u bırak 5816’ya bak!

YAVUZ SELİM İSTANBUL

Türkiye’nin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik küfür ve hakaretlerin cezasız kalmasını isteyen CHP’nin, Cumhurbaşkanlığı makamını koruyan TCK 299’uncu maddenin kaldırılması için kanun teklifi vermesi tepkiyle karşılanırken hukukçular ve yazarlar farklı düşünüyor. TCK 299’un şahsı değil makamı koruduğunu belirten Avukat Kerami Özdemir, şunları dile getirdi: “Bugün Erdoğan, yarın başka bir siyasetçi TCK 299’un muhatabı olur. Ancak dünyada ilk ve tek olan 5816 sayılı kanun bir şahsa yöneliktir. Sedef Kabaş’ın tutuklanması üzerinden ‘Bir annenin tedbir olarak tutuklanmaması gerektiğini’ söylüyorlar. İyi ama 5816 sebebiyle Türkiye’de şu ana kadar binlerce kadına, binlerce çocuğa dava açıldı.” Araştırmacı Yazar Galip İlhaner ise, şunları ifade etti: “Atatürk’e küçük bir eleştiri bile yasakken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Hz. Adem’e küfür hakaret serbest olsun istiyorlar. Yaşayan ve tarihteki bütün devlet liderlerini kapsayacak bir kanun hazırlanacaksa ‘evet TCK 299 da kaldırılabilir’ deriz. Atatürk gibi, Erdoğan gibi, İkinci Abdülhamid ve bütün Osmanlı-Selçuklu liderleri gibi bütün liderlerimiz kanunla korunmalıdır. Aksi halde bunlar özgürlüğe değil Cumhurbaşkanına küfür ve hakarete serbestiyet anlamına gelecektir.”