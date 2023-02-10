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TCG Bayraktar hastane yapıldı, Hatay'a demir attı!

TCG Bayraktar hastane haline getirildi, Hatay'a demir attı, personel yayınladığı videoda son durum hakkında bilgi verdi ve videonun yayılmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 14:40:00 -

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem en büyük hasarı Hatay’da verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri de tüm imkanlarını depremzedeler için seferber etti. Savaş gemisi TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar da İskenderun limanında 1120 yataklı yüzen hastaneye çevrildi. İHA ekibi yüzen hastaneleri görüntüledi.
TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar toplam 66 sağlık personeli ile bünyelerinde bulunan ameliyathane, 20 yataklı hasta gözlem odaları sayesinde, depremlerde yaralanan bölge halkına ilave sağlık hizmeti sunabilecek kabiliyete sahip. Her biri 560 olmak üzere toplam 1120 yatak kapasitesine sahip olan dev yüzen hastanelerde portatif kan gazı cihazı, anestezi cihazı, elektrokoter, portatif aspiratör, büyük/küçük cerrahi setler, transport ventilatör, kombinasyon sedye, oksijen tüpleri, defibrilatör, ventilatör ve ilaçlar/tıbbi sarf malzemeleri ve her iki gemide de Genel Cerrahi Uzmanı, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, Göğüs Cerrahisi Uzmanı, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı, Anestezi Uzmanı, Acil Tıp Uzmanı ve ilgili yardımcı sağlık personeli bulunuyor.

Söz konusu imkân ve kabiliyetler ile depremzede vatandaşlarımıza hayat kurtarıcı acil tıbbi/cerrahi müdahalelerin ilgili alan uzmanlarınca en kısa sürede yapılabilmesi, ileri tedavi gerektiren yaralıların stabil hale getirilerek tahliyelerinin ivedilikle sağlanması ve söz konusu tahliye süreçlerinde gerekli tıbbi bakımın uygun şartlarda yapılmasına yönelik faaliyetlerin deprem bölgesinde yürütüleceği açıklandı.

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