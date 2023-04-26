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Gündem TCG Anadolu'yu kaç kişi ziyaret etti? İşte son sayı
Gündem

TCG Anadolu'yu kaç kişi ziyaret etti? İşte son sayı

Yeniakit Publisher
2023-04-26 22:10:00 -
TCG Anadolu'yu kaç kişi ziyaret etti? İşte son sayı

Dünyanın ilk SİHA ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'yu bugüne kadar 105 bin 604 kişi ziyaret etti. Gemiyi bugün ise 6 bin 464 kişi gördü.

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Sarayburnu Limanı'na demirlenerek vatandaşların ziyaretine açılmıştı. Gemiye vatandaşların ilk günden beri yoğun ilgisi katlanarak devam etti. İlk günden itibaren ziyaretçi akınına uğrayan gemi, bugüne kadar toplam 105 bin 604 kişi tarafından ziyaret edildi.

Öte yandan bugün ise gemiyi 6 bin 464 kişi ziyaret etti.

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