TCG Anadolu’ya dil uzatmıştı! Hazımsız Orhan Bursalı'dan yeni iftira
Daha geçtiğimiz günlerde, Türkiye'nin en büyük askeri gemisi ve dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu’nun yukarıdan sadece iki bomba ile batırılabileceğini ima eden hazımsız Orhan Bursalı, yine iftiraya sarıldı.
Daha geçtiğimiz günlerde, Türkiye'nin en büyük askeri gemisi ve dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu’nun yukarıdan sadece iki bomba ile batırılabileceğini ima eden hazımsız Orhan Bursalı, yine iftiraya sarıldı.
Türkiye’de dev projeler birbiri ardına hayata geçirilirken, “milyarlarca liranın hortumlandığını” ileri sürebilecek kadar gözü dönen Bursalı, Cumhuriyet gazetesindeki pespaye yazısında özetle şunları kaydetti:
"Kılıçdaroğlu ve hükümeti, seçimi kazanırlarsa halka vaat ettiklerini gerçekleştirmek için parayı nereden mi bulacak?
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Şüphesiz ki önce milyarlarca liranın akıp gittiği hortumlar kesilecek. (…)
Gelir eşitsizliğini hemen ve derhal düzeltici hamlelerle millete nefes aldırmaları öncelik kazanmalı.
Fırsat eşitliğini sağlayıcı önlemler en önemli konulardan…"