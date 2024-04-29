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Gündem TCG Anadolu'dan NATO tatbikatında gövde gösterisi
Gündem

TCG Anadolu'dan NATO tatbikatında gövde gösterisi

Yeniakit Publisher
2024-04-29 09:10:00 -

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Anadolu, TCG Salihreis ve TCG Büyükada’dan oluşan Anadolu Görev Grubu’nun İyon Denizi’nde Neptune Strike 24 faaliyetlerine iştirak ettiğini bildirdi.

MSB’den yapılan açıklamada, “TCG Anadolu, TCG Salihreis ve TCG Büyükada’dan oluşan Anadolu Görev Grubu, 26 Nisan 2024 tarihinde İyon Denizi’nde eğitimler icra etmiş olup, NATO çatısı altında 26-30 Nisan 2024 tarihleri arasında Neptune Strıke 24.1 faaliyetine iştirak ediyor.

Anadolu Görev Grubu’nda Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu öğrencileri de görev yapıyor.

Faaliyetler kapsamında TCG Anadolu’ya ziyaret gerçekleştiren SNMG-2 Komutanı Tuğamiral Yannick Bossu ve SNMG-2 karargâhında görevli personele de brifing verildi” denildi.

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