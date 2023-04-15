TCG Anadolu'da kullanılacak! Donanma versiyonu geliyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, katıldığı programda "T925 Genel Maksat Helikopteri" ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kotil, helikopterin donanma versiyonunun geliştirildiğini belirtti.

Kotil, helikopterin bir sene sonra ilk uçuşunu yapacağını ve 2026 yılında da teslim edileceğini açıkladı.

Helikopterin TCG Anadolu'ya da iniş kalkış yapabileceğini anlatan Kotil, şu ifadeleri kullandı:

"Kuvvetlerimizin hepsi kullanacak ve çok satacağız. Helikopteri gemiye indirmek için kanatlarının katlanması gerekiyor çünkü gemide çok yer kaplıyor birinci husus o, inecek ve depolanacak. Kuyruğunun da katlanması gerekiyor. Çünkü asansör ile aşağıya inecekler."

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SH-60 Seahawk helikopterlerine kıyasla marinize T925, hafif araçların konuşlandırılmasına imkan tanıyan rampası ve geniş iç hacmiyle nakliye konusunda önemli avantajlara sahip olacaktır.

Ayrıca ilerleyen dönemde sonobuoy, daldırma sonarı, ORKA hafif torpido ve ÇAKIR seyir füzesi gibi sistemlerin entegrasyonu ile T925 birçok farklı görevi icra edebilecektir.