TCG Anadolu ziyarete açıldı! CHP’den rezil hamle geldi! Bunlar iflah olmaz

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, halkın ziyaretine açıldı. Devasa gemi havadan görüntülendi. Bugün 13.00 ile 18.00 saatleri arasında halkın ziyaretine açılan gemi ayrıca 18-23 Nisan tarihleri arasında 10.00'dan 18.00'e kadar ziyaret edilebilecek.

İstanbul Tuzla’daki Sedef Tersanesi’nin ana yükleniciliğinde inşa edilen TCG Anadolu’nun yerlilik oranının yaklaşık yüzde 70 olduğu açıklandı. Savunma Sanayii Başkanlığı’na göre dünyada bu ölçekte bir gemiye sahip sadece 12 ülke var.

231 metre uzunluğa ve 32 metre genişliğe sahip geminin tam yük deplasmanı en fazla 27 bin 436 ton olarak açıklandı. Gemi tam yük deplasmanında en az 20,5 knot azami sürate ve 16 knot ekonomik sürate sahip. Ekonomik sürati ile tam yükte en az 9.000 deniz mili seyir siasına sahipken, geminin içindeki su alabilen havuza; her biri 1 adet tank taşıyan 4 adet LCM gemisi (Mekanize Çıkarma Gemisi) girebiliyor.

Geminin uçuş güvertesinde, toplam 10 helikopter veya 11 adet SİHA konuşlandırılabilecek, hangarında ise 19 helikopter veya 30 SİHA taşınabilecek. 1223 personel taşıma kapasitesine sahip gemide tam teşekküllü hastane ve iki adet ameliyathane de bulunuyor. Araç güvertelerinde ise 13 adet Tank, 27 adet Zırhlı Amfibi Hücum Aracı-ZAHA, 6 adet Zırhlı Personel Taşıyıcı-ZPT, 33 adet muhtelif araç, 15 adet römork olmak üzere toplamda 94 adet araç barındırılabilecek.

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Muhalefet partileri, özellikle de CHP ise TCG Anadolu gemisine ilişkin hazımsızlığını gözler önüne serdi.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, geçen hafta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TCG Anadolu'nun ismini ve niteliğini "Çıkarma gemisine SİHA gemisi diyerek İstanbul'da sergiliyorlar. Uçak gemisi değil. Dünyada SİHA gemisi diye bir şey yok. İşleri güçleri yalan, algı, sahtecilik" gibi rezil sözlerle eleştirmişti.

Öte yandan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı da TCG Anadolu ile ilgili skandal bir hamle yaptı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından cevaplandırılması istemiyle soru önergesi veren Salıcı, TSK’nın mevcut envanterinde TCG Anadolu’ya iniş ve kalkış yapma kabiliyetine sahip herhangi bir uçağın olup olmadığını, eğer yoksa da geminin ne maksatla kullanılacağını sorarak algı oluşturmaya çalıştı.