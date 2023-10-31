'TCG Anadolu' Türkiye’nin Yüzyılı nedeniyle İstanbul'da halkın ziyaretine açılıyor
Türkiye'nin en büyük yerli ve milli askeri gemisi TCG Anadolu, Cumhuriyet'in 100’üncü yılı dolayısıyla İstanbul'da halkın ziyaretine açılacak. Sarayburnu limanında bulunan gemi 1-2 Kasım tarihleri arasında gezilebilecek.
Milli Savunma Bakanlığı, TCG Anadolu gemisinin İstanbul'da halkın ziyaretine açılacağını duyurdu. Sarayburnu limanında bulunan gemi, 1-2 Kasım 2023 tarihlerinde 10.00-18.00 saatleri arasında gezilebilecek. 29 Ekim Cumhuriyet bayramında Cumhuriyetin yüzüncü yılı nedeniyle 100 savaş gemisinin yanı sıra uçak ve helikopterlerle Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) en büyük savaş gemisi milli üretim TCG Anadolu İstanbul Boğazı'ndaki geçit töreninde yer aldı. Geçit, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu komutasında gerçekleştirildi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından ziyaretle ilgili yapılan açıklamada "Millî Gururumuz TCG ANADOLU, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı dolayısıyla yarından itibaren İstanbul'da halkımızın ziyaretine açılıyor. Gemimiz 1-2 Kasım 2023 tarihlerinde saat 10.00-18.00 arasında Sarayburnu limanında ziyaret edilebilecek" denildi.
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