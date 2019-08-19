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TCDD’ye yeni hizmet binası

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yapılan protokol anlaşmasıyla TCDD’ye 3 katlı hizmet binası yaptı.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 13:44
TCDD’ye yeni hizmet binası

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yapılan protokol anlaşmasıyla TCDD’ye 3 katlı hizmet binası yaptı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yapılan protokol anlaşmasıyla Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları(TCDD)’na 3 katlı hizmet binası yaptı. Toplam alanı 910 metrekare olan binanın çevre düzenlemesi işlerine başlandı. Bina her şeyi ile tamamlandığında TCDD’ye teslim edilecek. Toplam alanı 910 metrekare olan yapının bina taban alanı 303 metrekare olarak projelendirildi. 3 kattan oluşan TCDD binasının zemin katında 2 depo ve teknik odalar olacak. Üst katlarda ise idari ofisler yer alacak. 6 araçlık otopark alanı da olan binanın inşaat işleri tamamlanırken eksik kalan iç detaylar ve çevre düzenlemesi yapılıyor. En kısa sürede işleri tamamen bitirecek olan Büyükşehir Belediyesi, binayı TCDD’ye devredecek.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 13:44
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