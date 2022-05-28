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Gündem TCDD uyardı! Oralardan uzak durun
Gündem

TCDD uyardı! Oralardan uzak durun

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları, bazı hatlara yüksek enerji verileceği belirterek vatandaşlara enerji verilecek bölgeden uzak durmaları uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-05-28 12:06:00 -
TCDD uyardı! Oralardan uzak durun

TCDD’den yapılan açıklamada “Tuzhisar ve Yeni Kangal Elektrik İletim Hattı Yapım İşi çerçevesinde Tuzhisar Trafo Merkezine 27 Mayıs 2022 tarihinden itibaren, Yeni Kangal Trafo Merkezine 30 Mayıs 2022tarihinden itibaren 154 bin Volt enerji verilecektir.

Elektrikli tren havai hatlarının altında gezinmek, direklere dokunmak, iletkenlere yaklaşmak ve yere düşen tellere dokunmak can ve mal emniyeti bakımından tehlikelidir” dendi.

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