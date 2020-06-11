TCDD Taşımacılık AŞ sözleşmeli personel alacak
TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, yardımcı makinist pozisyonunda istihdam etmek üzere 79 sözleşmeli personel alacak. 79 personelin açıktan ataması için ilgili mevzuat kapsamında 8 Ağustos’ta sınav yapılacak.
Başvuru için gerekli belgeler 13 Temmuz’a kadar TCDD Genel Müdürlüğüne ulaştırılacak. Sınav yeri daha sonra duyurulacak. Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirlenen KPSS puan türünden en yüksek puanı alandan başlamak üzere sıralamaya tabi tutularak girişi sınavına çağrılacak.
Alınacak sözleşmeli personel, kurumun İstanbul, Ankara, İzmir, Sivas, Malatya ve Afyonkarahisar’daki birimlerinde görevlendirilecek.