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TCDD eski genel müdürü Karaman'dan ilginç sözler: Tren beni sever ben de treni

TCDD eski genel müdürü ve AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Meclis Genel Kurulunda yaptığı konuşmada ilginç ifadeler kullandı. Genel Kurula hitap eden Karaman, CHP sıralarından kendisine yapılan itirazlar üzerine, "Herkes bilir ki, tren beni sever ben de treni. Sizin sevdiğiniz gibi de değil. Her gün sabah gidip rayları da öpmüyoruz. Atatürk'ün dediği gibi trene hizmet ediyoruz ve treni Türkiye'de var etmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

16 Aralık 2018 Pazar 01:13
TCDD eski genel müdürü Karaman'dan ilginç sözler: Tren beni sever ben de treni

TBMM Genel Kurulunda 2019 yılı Bütçe Görüşmeleri devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, 125 üniversite ile bu bakanlıklara bağlı ve ilgili kuruşluların bütçeleri üzerinde gruplar adına konuşmaların tamamlanmasının ardından şahsı adına söz alan AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, son 16 yılda yapılan yatırımlarla ülkenin her köşesinin erişebilir ve ulaşılabilir hale geldiğinin altını çizdi.

Trenlerin ve hatların bakımlarının yapılamadığını, hatların yüzde 80'inde de sinyalin bulunmadığını ifade eden Karaman, CHP sıralarından kendisine yöneltilen eleştirilere karşılık olarak, "Herkes bilir ki, tren beni sever ben de treni. Sizin sevdiğiniz gibi de değil. Her gün sabah gidip rayları da öpmüyoruz. Atatürk'ün dediği gibi trene hizmet ediyoruz ve treni Türkiye'de var etmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." diye konuştu.

'Ne olduysa oldu, onu bilmiyoruz'

AK Parti hükümetlerince bugüne kadar 6 milyar lirası sinyal olmak üzere 61 milyar lira yatırım yapıldığını aktaran Karaman, böylece yeni hızlı tren hatları, Marmaray'ın işletmeye alındığını söyledi.

Ankara'daki yüksek hızlı tren kazasına da değinen Karaman, şunları kaydetti:

"Kazanın savunulacak bir tarafı yoktur. Kaza savunulamaz. Ancak burada bu konuyla ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum. Trenlerin işletim sistemi dünyada iki farklı sistemle yapılır. Birisi sinyal sistemi, diğeri de merkez idare edilen sistem. Tren hızları 120 kilometrenin altında ise bu sistem kullanılır. 120 kilometrenin üzerinde sinyal mecburdur ama 120 kilometrenin altında merkezden idare sistemi kullanılır. Ülkemizdeki hızlı tren hatları dünyanın en yüksek teknolojisi ile donatılmıştır. Elbette sinyal sisteminde kamera sistemi de vardır. Ankara-Sincan arası konvansiyonel hat statüsündedir. Maksimum hızı 120 kilometredir, 5 hatlıdır. Ne olduysa oldu, onu bilmiyoruz. Savcılarımız inceliyor. Dün her zaman birinci hattan giden tren ikinci hattan gitmiştir."

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 01:13
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