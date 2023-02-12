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Aktüel TCDD duyurdu: Depremzedelerin tahliyesi ücretsiz yapılacak
Aktüel

TCDD duyurdu: Depremzedelerin tahliyesi ücretsiz yapılacak

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası depremzedelerin diğer bölgelere tahliyesinin ücretsiz olacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-02-12 14:35:00 -
TCDD duyurdu: Depremzedelerin tahliyesi ücretsiz yapılacak

Depremin ilk gününden itibaren gönüllülerin ve depremzedelerin ulaşımına trenlerle destek olunuyor. Bu çerçevede TCDD, deprem bölgesinden diğer bölgelere depremzedelerin ücretsiz şekilde tahliye edileceğini duyurdu.

TCDD’den yapılan paylaşımda, "Depremzede vatandaşlarımızın depremin ilk gününden itibaren afet bölgesinden tahliyeleri ile aktarmalı olarak diğer bölgelere sevklerinde, sefere konulan ilave trenler ve tarifeli trenlerimizin hiçbirinde herhangi bir kısıtlama olmaksızın ücretsiz olarak seyahatleri sağlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

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