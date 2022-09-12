  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi TCDD demiryolu hattı bakım onarım personeli alacak
Ekonomi

TCDD demiryolu hattı bakım onarım personeli alacak

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İstanbul il sınırlarında bulunan Haydarpaşa 131 Yol Bakım Şefliği işyerine 1 Eski Hükümlü Demiryolu Hattı Bakım Onarımcısı olarak işe alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-09-12 15:18:00 -
TCDD demiryolu hattı bakım onarım personeli alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İşgücü talebi ile ilgili tüm duyurular (aranan şartlar, evrak teslim tarihi/yeri, sözlü sınav tarihi/yeri, sözlü sınav sonucu) TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde yayımlanacaktır.

İşgücü taleplerimiz İŞKUR’da 12.09.2022-16.09.2022 tarihleri arasında yayınlanacaktır.

İŞKUR’da yayımlanacak işgücü taleplerimize başvuru yapacak adayların ortaöğretim mezunu olması gerekmektedir.

Adayların ve ilan tarihi itibariyle yük ve yolcu taşımacılığının birlikte yapıldığı raylı sistemlerde demiryolu hattı bakım onarımcısı (meslek kodu: 9312.01) olarak en az 6 ay çalışmış olması gerekmektedir.

İlan tarihi itibariyle adayların 36 yaşından gün almamış olması şarttır.

Başvuru yapan eski hükümlü adayları aşağıda istenilen belgelerde belirtilen evraklarını TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına 22.09.2022 tarihinde teslim edeceklerdir.

Eksik evrakla başvuran veya ilanda belirtilen şartları taşımayan adaylar hakkında tutanak düzenlenerek, başvurusunun kabul edilmediği İŞKUR’a bildirilecektir.

Başvuru yapan eski hükümlü adaylardan evrak teslimi yapanların işgücü talebinin dört katından fazla olması durumunda sözlü sınava katılacaklar, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mahallesi Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde noter huzurunda 27.09.2022 tarihinde kura çekimi ile belirlenecektir.

Sözlü sınavı 04.10.2022 tarihinde saat 10.00 da TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23