  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi TCDD Afganistan’a insani yardım taşıyacak
Ekonomi

TCDD Afganistan’a insani yardım taşıyacak

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ, 31 Aralık’a kadar Afganistan’a gönderilecek insani yardım malzemelerinin nakliyesi için görevlendirildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-06 22:01:00 -
TCDD Afganistan’a insani yardım taşıyacak

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayınlanarak, 19 Ocak 2022’den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Buna göre, TCDD Taşımacılık AŞ, 31 Aralık’a kadar Afganistan’a gönderilecek insani yardım malzemelerinin Türkiye-İran-Türkmenistan-Afganistan güzergahı boyunca nakliyesi için görevlendirildi.

Bakanlık yürütecek

Görevlendirme bedeli, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde belirlenen tarifelerle TCDD tarifeleri ve mevzuatı çerçevesinde hesaplanan gidiş-dönüş taşıma ücretiyle gümrük formalite işlemleri, vagondan vagona aktarma, elleçleme, yüklemeler sırasında gözetim, forwarder ücretleri, feribot geçişleri, sigorta ve taşımayı tamamlayıcı diğer zorunlu faaliyetler nedeniyle oluşan ek masraflardan oluşacak. Söz konusu bedel, TCDD tarafından yapılacak ödeme talebine istinaden, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinde öngörülen ödenek ve nakit planı çerçevesinde ödenecek. Kararın uygulanmasına dair usul ve esaslar, ilgili bakanlıkların görüşü alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay