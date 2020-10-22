T.C. kimlik kartıyla elektronik kimlik doğrulama sistemiyle ilgili esaslar belirlendi

Resmi Gazete'de yayınlanan "Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi Yönetmeliği", kimlik kartına göre Elektronik İmza Kanunu hükümlerini uygulamak için elektronik imza aracı olarak kullanıldı.

Kimlik kartının temassız çipi üzerindeki bilgiler ikili anlaşmalı ülkelerde seyahat belgesi olarak kullanılabilir.

Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS) ile ilgili inceleme, değerlendirme ve izin işlemlerini yürütmek üzere Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü başkanlığında EKDS Değerlendirme Komisyonu kurulacaktır.

Sorumlu elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı (ESHS) İçişleri Bakanının onayı ile belirlenecek ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde ilan edilecektir.

Görevli ESHS tarafından sağlanan tüm anahtar ve sertifikaların başvuru, tedarik, dağıtım, teslim ve iptal işlemlerinin yöntemini belirlemeye Genel Müdürlük yetkilidir. Genel Müdürlük, kullanıcı, kimlik doğrulama hizmet sağlayıcısı (KDHS) ve kartlı erişim cihazı (KEC) üreticilerinden EKDS ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeye yetkili olacaktır.

KDHS olabilmek için, kamu veya özel tüzel kişilerin TS EN ISO / IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgesine sahip olması, TSE'nin EKDS konusunda yayınladığı standartlara uygunluğunu belgelemesi ve ilgili ECDS'nin idari ve bakımını yapmaları gerekmektedir. KDHS'nin sorumluluk alanı. Teknik önlemleri kapsayan taahhütnamenin imzalanması için gerekli koşulları karşılamaları gerekecektir.

Kamu veya özel tüzel kişiler, Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde yayınlanan yöntemle Genel Müdürlüğe başvuracak. Onaylanan MKK'lar Genel Müdürlük internet sitesinde kamuoyuna duyurulacaktır.

Doğrulama verileri ülke sınırları dışına çıkarılamayacak

kdhs, ekds'e ait sertifika imza oluşturma ve doğrulama verilerini Türkiye Cumhuriyeti dışında kaldıramaz. KDHS'nin imza oluşturma ve doğrulama verilerinin geçerlilik süresi 10 yılı geçemez.

Kimlik kartındaki veriler, kimlik doğrulama dışındaki amaçlarla kullanılamaz. Biyometrik veriler ile kimlik kartlarının PIN veya PUK bilgileri toplanamaz, depolanamaz veya paylaşılamaz.

EKDS Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenen yetkiler dahilinde hizmet alanlar, 5490 ve 6698 sayılı kanunlarda belirtilen usul ve esaslara uymak ve hizmet verdikleri ilgili birimlerin de bu esaslar dahilinde faaliyet gösterdiğini takip etmekle yükümlüdür.

ESHS tarafından verilen anahtar, sertifika ve yetkiler Bakanlığın izni olmaksızın devredilemez.

KDHS'ler her yıl Mart ayı sonuna kadar bir önceki yıl için Genel Müdürlüğe rapor verecek.