TBV, 65 yaş üstü vatandaşlar için egzersiz programı başlattı

İSTANBUL (AA) - Türk Böbrek Vakfı (TBV) pandemi sürecinde dışarı çıkamayan ve evde hareketsiz kalan 65 yaş üstü vatandaşlar için günlük egzersiz programı başlattı.

Programın ilki, TBV'nin yanındaki yeşil alanda sosyal mesafe kuralları göz önünde bulundurularak düzenlendi.

Vakıf Başkanı Timur Erk'in de katılımıyla yapılan egzersiz etkinliğine, 65 yaş üstü vatandaşlar ilgi gösterdi.

Pilates eğitmeni Ayla Karagöz'ün gönüllü olarak yönettiği etkinlikte, 30 dakikalık egzersiz hareketleriyle katılımcıların zinde kalması amaçlandı.

- "Hareket, egzersiz ve spor, bu işin ilacı"

AA muhabirine açıklama yapan Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, pandemi süreci nedeniyle kendisi dahil 65 yaş üstü vatandaşların yaklaşık 3 aydır evde kaldığını söyledi.

Bu süreçte kasların zayıfladığını, güneşten, oksijenden ve hareketten mahrum kalındığını dile getiren Erk, "Bunun için 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik program düzenledik. Hareket, egzersiz ve spor, bu işin ilacı. Akciğerlerimizi bu konuda defansa alıp onların direnişini güçlendirmemiz lazım. Akciğerlerimizi kuvvetli tutmamız için en önemli şey, güneş, oksijen ve hareket." ifadelerini kullandı.

Egzersiz yapan 86 yaşındaki Ferhan Onat da etkinliğe kızıyla katıldığını ancak bel kemiğindeki rahatsızlığı sebebiyle yürüyemediğini anlattı.



