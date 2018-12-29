0553 313 94 23

TBMM'ye ziyaretçi akını

TBMM, 24 Haziran sonrası başlayan yeni dönemde 151 bin 454 kişiyi ağırladı.

29 Aralık 2018 Cumartesi 11:43
TBMM'ye ziyaretçi akını

Meclis, başlayan yeni döneminde yoğun ziyaretçi trafiği yaşadı, 151 bin 454 kişiyi ağırladı.

Genel seçimlerin ardından milletvekillerinin yemin töreniyle 7 Temmuz 2018'de başlayan 27. Dönemde, 130 bin 89 kişiye ziyaretçi kabul ve yönlendirme hizmeti verildi.

Çok sayıda öğrenci geldi

Ayrıca bunların dışında 13 bin 843 öğrenci, 261 yabancı konuk ve 7 bin 261 milletvekili misafiri (öğrenci grupları dahil) olmak üzere toplam 21 bin 365 kişiye "rehberlik hizmeti" sunuldu.

Mecliste 2017 yılında 361 bin 691 kişiye ziyaretçi kabul ve yönlendirme, 81 bin 695 kişiye  rehberlik, 2 bin 494'üne de “Halk Günü” tanıtım hizmetleri verildi.

941 grup, önceden randevu alarak rehberlik hizmetinden yararlanırken, bu grup içerisinde 69 bin 3 öğrenci, 295 yabancı konuk ve 10 bin 13 milletvekili misafiri yer aldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 11:43
  1. TBMM
  2. TBMM ziyaretçi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ali Koç'u sarsan tablo! Futbolcular imza atmıyor
    1. Ali Koç'u sarsan tablo! Futbolcular..
    2. "Türkiye bizim için güçlü ve güvenilir..
    3. Keçiören’den Sarıkamış şehitlerine vefa
    4. Hüseyin Keskin kimdir nerelidir?
    5. İstanbul'da asayiş uygulaması
    6. Danışmanlık sektörü sertifikasyon ve..
    7. Aile ödülleri sahiplerini buluyor
    8. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren..
    9. Hastanede güvenlik görevlisinin..
    10. AK Parti Şile belediye başkan adayı..
    11. Sahibinden.com'da günübirlik üyeler..
    12. AK Parti İstanbul adaylarını açıklıyor
    13. TSK’dan rekor kıran paylaşım: Aziz..
    14. İlhan Ocaklı kimdir nerelidir?
    15. Erbakan: Akpınar tasvip edilemez
    16. TBMM'ye ziyaretçi akını
    17. AK Parti Tuzla belediye başkan adayı..
    18. "Yetimler bize Peygamberimizin emaneti"
    19. Kırık bardaklar sanata dönüşüyor
    20. Bursaspor beraberliğe abone
    Yahudiler yasakladı bizde baş tacı!
    Yahudiler yasakladı bizde baş tacı!
    Ajan Dündar’a yargı kıyağı
    Ajan Dündar’a yargı kıyağı
    Sarı yelek provokasyonu Türkiye’de
    Sarı yelek provokasyonu Türkiye’de
    Teröristbaşı Öcalan "manevi oğlum" diyordu... TSK'yı duyunca babasını sattı!
    Teröristbaşı Öcalan "manevi oğlum" diyordu... TSK'yı duyunca babasını sattı!
    Emekli korgeneralden çarpıcı açıklama: Türkiye'de derin devlet olsaydı...
    Emekli korgeneralden çarpıcı açıklama: Türkiye'de derin devlet olsaydı...

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Dahlan'ı devreye sokuyorlar! Türkiye'ye karşı plan
    Dahlan'ı devreye sokuyorlar! Türkiye'ye karşı plan
    AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı belli oldu mu?
    AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı belli oldu mu?