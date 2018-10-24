TBMM'ye sunuldu! MHP'den 4 kanun teklifi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, TBMM'ye sundukları kanun tekliflerine ilişkin yazılı açıklamasında, tekliflerin içeriğinin seçim vaadi olarak beyannamelerinde yer aldığını belirtti.

Kamuda aynı yerlerde ve hizmetlerde aynı işi yapmalarına rağmen statülerinin farklı olması nedeniyle çalışanlar arasında idari, mali ve sosyal haklar yönünden birçok farklılık bulunduğunun altını çizen Kalaycı, bu tür uygulamalar sonucunda kamuda görevleri ve nitelikleri aynı olmasına rağmen farklı statülere sahip çalışanlar arasında ücret adaletine ve sosyal eşitliğe ulaşmanın imkansız hale geldiğini savundu.

Sözleşmeli öğretmenlik

Kalaycı, bu durumun, anayasa ile güvence altına alınan eşitlik ve adalet ilkelerine aykırı olduğunu, çalışanların motivasyonunu ve çalışma barışını olumsuz etkilediğini vurgulayarak, "Milli Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde sözleşmeli öğretmenler istihdam edilmektedir. Devletin ihtiyaca yeterli kadro ihdas etmemesi, bu nedenle kadrolu öğretmen istihdam edemez duruma düşmesi ve bu açığı karşılamak üzere, yeni sorun ve eşitsizlikler yaratacak şekilde sözleşmeli öğretmenliği asli bir istihdam şekline çevirmesi kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Devletin asli görevlerinden birinin de aile birliğinin korunması olduğunu belirten Kalaycı, eş durumu nedeniyle yer değiştirme hakkının bulunmamasının ailelerin parçalanmasına, Anayasa'nın 41. maddesinde düzenlenen ailenin korunması ve çocuk haklarının kullanılmasının önüne geçilmesine neden olduğunu kaydetti.

Kalaycı, kamu görevlilerinin eş durumu, aile birliğinin sağlanması ve sağlık özrü nedeniyle tayinlerinin düzenli olarak gerçekleştirilmesi, parçalanmış ailelerin bir araya getirilmesi gerektiğine değindi.

"Çalışanlar arasındaki eşitsizliğin giderilmesi amaçlanıyor"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, bugün, TBMM Başkanlığına sunduğu 4 kanun teklifinde, öğretmenlerin kadrolu olarak çalışması, sözleşmeli öğretmenliğin kaldırılması öngörüldüğünü, bunun yanı sıra, aynı yerlerde ve hizmetlerde aynı işi yapan çalışanlar arasındaki eşitsizliğin giderilmesini ve kamu hizmetlerinin daha etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamanın amaçlandığını bildirdi.

Böylece, kamu kurum ve kuruluşlarında görev, yetki ve sorumlulukları aynı veya benzer olan ve aynı unvanı taşımakla birlikte farklı statülerde istihdam edilen personelin statüsü, mali ve sosyal hakları ile diğer hakları konusunda farklılıkların ortadan kaldırılacağını savunan Kalaycı, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak seçim beyannamemizde yer alan ve kamuda kadro alamayan taşeron işçiler, 4/B’li, vekil, sözleşmeli, fahri ve geçici statüde çalışanların kadroya geçirilmesi amacıyla hazırlanan bu kanun tekliflerinin bir an önce yasalaşmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.