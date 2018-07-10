0553 313 94 23

TBMM'ye giren parti sayısı sekize yükseldi!

Meclis'e İYİ Parti sıralarından giren Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İP'ten istifa etmişti. Bu sonuçla TBMM'de sandalyesi bulunan parti sayısı 8'e yükseldi.

10 Temmuz 2018 Salı 19:15
TBMM'ye giren parti sayısı sekize yükseldi!

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri için düzenlenen 24 Haziran seçimlerinin ardından Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın İyi Parti'den ayrılmasıyla TBMM'de temsil edilen parti sayısı sekize çıktı.

Bu haberlerin ardından açıklama yapan DP Genel Başkanı Uysal, "Ben Demokrat Parti Genel Başkanıyım. İYİ Parti’ye geçmem için DP’den istifa etmem gerekiyor. Ben genel başkanı olduğum partimden istifa etmedim. İYİ Parti’ye hiç geçmedim. Sadece Millet İttifakı kapsamında İYİ Parti’nin listesinde yer aldım." dedi.

PARTİ SAYISI 8'E YÜKSELDİ

Demokrat Partili Gültekin Uysal'ın İyi Parti'den ayrılmasıyla Meclis'te temsil edilen parti sayısı sekize çıktı. 

Meclis’te Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve Büyük Birlik Partisi olmak üzere 8 parti oldu.

(Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal)

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 19:15
  1. Gültekin Uysal
  2. İyi Parti
  3. parti
  4. TBMM
  5. seçim
  6. Demokrat Parti

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    “Müslümanlar parçalanmışlığın acısını yaşıyor”
    1. “Müslümanlar parçalanmışlığın acısını..
    2. İran açıkladı: ABD isyan çıkarmak..
    3. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş“Kafile..
    4. Ülke'de facia! Şiddetli yağıştan..
    5. Erdoğan'ı tebrik ettiği için..
    6. Kim Jong-Un, Pompeo'yu böyle ekti:..
    7. Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit
    8. Suudi turist kaldığı dairenin..
    9. Kocaeli'de sahte sağlık raporu..
    10. Hindistan'da obez polislere zayıflama..
    11. Pazı nasıl pişirilmelidir?
    12. 3,5 yaşındaki Evrim, kayıp
    13. Kabakulak bu belirtilerle kendini..
    14. NATO ülkelerinden savunmaya büyük bütçe
    15. Rutin diş hekimi kontrolünün..
    16. Borsa günü düşüşle kapattı
    17. Hindistan'da 10 günde 66 kişi hayatını..
    18. Katil İsrail Gazze'ye açılan "Özgürlük..
    19. Bakan Çavuşoğlu yeni sistemi..
    20. Renk körlüğü belirtileri nelerdir?..
    Külliye'de Abdullah Gül sürprizi!
    Külliye'de Abdullah Gül sürprizi!
    Emekliye müjde! Yüzde yüz zam
    Emekliye müjde! Yüzde yüz zam
    Kabinede yer almayan Şimşek'ten ilk açıklama
    Kabinede yer almayan Şimşek'ten ilk açıklama
    TBMM'de büyük rezalet! Ayağa kalkmadılar
    TBMM'de büyük rezalet! Ayağa kalkmadılar
    Fotoğrafçıdan damada 'çocuk gelin' dayağı
    Fotoğrafçıdan damada 'çocuk gelin' dayağı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Fuat Oktay cumhurbaşkanı yardımcısı oldu! Fuat Oktay kimdir?
    Fuat Oktay cumhurbaşkanı yardımcısı oldu! Fuat Oktay kimdir?
    Yeni bakanın alkışlanan konuşması!
    Yeni bakanın alkışlanan konuşması!