TBMM'ye giren parti sayısı sekize yükseldi!

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri için düzenlenen 24 Haziran seçimlerinin ardından Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın İyi Parti'den ayrılmasıyla TBMM'de temsil edilen parti sayısı sekize çıktı.

Bu haberlerin ardından açıklama yapan DP Genel Başkanı Uysal, "Ben Demokrat Parti Genel Başkanıyım. İYİ Parti’ye geçmem için DP’den istifa etmem gerekiyor. Ben genel başkanı olduğum partimden istifa etmedim. İYİ Parti’ye hiç geçmedim. Sadece Millet İttifakı kapsamında İYİ Parti’nin listesinde yer aldım." dedi.

PARTİ SAYISI 8'E YÜKSELDİ

Demokrat Partili Gültekin Uysal'ın İyi Parti'den ayrılmasıyla Meclis'te temsil edilen parti sayısı sekize çıktı.

Meclis’te Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve Büyük Birlik Partisi olmak üzere 8 parti oldu.

(Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal)