TBMM'ye çağrı: Ermenistan'ın bile kabul etmediği İstanbul Sözleşmesi feshedilmeli!

Taha Emre Özdemir Ankara



Türk Milleti'nin iradesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, İstanbul Sözleşmesi'ne hayır demeli." ifadelerini kullanan Türkiye Aile Meclisi Başkanı Adem Çevik, "TBMM, yarın yeni yasama ve yürütme dönemine başlıyor. Bizler IMF'ye nasıl hayır diyorsak, mandacılığa nasıl hayır diyorsak, ülkemiz için bir milli güvenlik tehdidi olan ve aileyi ifsad eden İstanbul Sözleşmesi'ne de hayır diyoruz." şeklinde konuştu.

'Tek taraflı fesih hakkımız var'

İstanbul Sözleşmesi'nin 80. Maddesi'nde tek taraflı fesih hakkı bulunduğunu hatırlatan Başkan Çevik şunları söyledi:

"Ailelerine sahip çıkan Rusya ve Ermenistan'ın da kabul etmediği İstanbul Sözleşmesi, TBMM açılır açılmaz iptal edilmelidir. İstanbul Sözleşmesi ile birlikte 6284 Sayılı Yasa'da belirtilen, 'kadının beyanı esastır.' ifadelerine son verilmelidir. Sadece geçen yıl kadının beyanını esas kabul ederek evlerinden uzaklaştırılan 358 bin erkek olmuştur."

'Bir insanlık suçu olan çocuk haczine son verilmelidir'

"TBMM'de Aile Hakları Komisyonu kurulmalı 2020'de aile yılı ilan edilmelidir. Ayrılan eşler arasındaki nafaka meselesi yüzünden doğan nafaka hapsi durdurularak, 1988 öncesine dönülmelidir. İnsanlık suçu olan çocuk haczi uygulamasına derhal son verilmeli ve 70 senedir genç evlilere verilen cezalar artık iptal edilmelidir.